Metin Arolat gözyaşlarıyla toprağa verildi

'HEPİMİZ İÇİN BÜYÜK KAYIP'

Cenaze törenine katılan Işın Karaca ise şu ifadeleri kullandı:

"Çalıştığı her sektörde sadece iyiliği, dostluğu, güler yüzü ile tanınan hepimizin çok yakın arkadaşıydı. Kötü gününde bile hepimizi güldürebilen biriydi. O yüzden son yolculuğunda burada olmalıydık. Hepimiz için çok büyük bir kayıp. Bir şey hazırladığımda ona mutlaka görüşünü sorardım. Yattığı yer incitmesin. Ona bu kadar kıymet verilmesi de çok güzel inşallah hepimiz için arkamızdan bu kadar iyi konuşan insan olsun."