Metin Arolat gözyaşlarıyla toprağa verildi
İstanbul'da sahne aldığı mekanda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, İzmir'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Ünlü sanatçının cenazesine çok sayıda ünlü isim katıldı.
Metin Arolat, bugün Beşikçioğlu Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Törene, sunucu ve yapımcı Armağan Çağlayan, 'Kuşum Aydın' olarak tanınan şarkıcı ve sunucu Muharrem Aydın Uğurlular, şarkıcı Işın Karaca gibi sanatçıların yanı sıra Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal, yakın dostları ve sevenleri katıldı. Cenaze namazı sırasında Arolat'ın son röportajını verdiği Armağan Çağlayan'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü.
'SÖZ BİTTİ'
Metin Arolat'ın ablası Fatoş Alkan, kardeşinin ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Kelimeler bitti, söz bitti, her şey bitti. Allah rahmet eylesin. Bütün Türkiye bana başsağlığı diliyor. Herkese teşekkür ediyorum. Dualarını eksik etmesinler. Aileden tek ben kaldım. Dostlar sağ olsun" dedi.
'HEPİMİZ İÇİN BÜYÜK KAYIP'
Cenaze törenine katılan Işın Karaca ise şu ifadeleri kullandı:
"Çalıştığı her sektörde sadece iyiliği, dostluğu, güler yüzü ile tanınan hepimizin çok yakın arkadaşıydı. Kötü gününde bile hepimizi güldürebilen biriydi. O yüzden son yolculuğunda burada olmalıydık. Hepimiz için çok büyük bir kayıp. Bir şey hazırladığımda ona mutlaka görüşünü sorardım. Yattığı yer incitmesin. Ona bu kadar kıymet verilmesi de çok güzel inşallah hepimiz için arkamızdan bu kadar iyi konuşan insan olsun."
Muharrem Aydın Uğurlular da "Çok üzgünüm. 35 yıllık bir dostluğumuz vardı. Her daim görüşüyorduk" ifadelerini kullandı.