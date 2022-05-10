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  4. Mide bulandıran itiraf: Ayak terini ve gazını satarak...

Mide bulandıran itiraf: Ayak terini ve gazını satarak...

Amerika Texas'da yaşayan 24 yaşındaki internet fenomeni Miss Bailey, hayranlarına ayak teri ve gazını satarak milyoner olduğunu iddia etti.

Mide bulandıran itiraf: Ayak terini ve gazını satarak... - Resim: 1

Instagram'da paylaştığı fotoğraflar ile kısa sürede ünlenen Bailey, daha sonra hayranlarına cinsel içerikli görüntülerini sattığı siteye üye oldu.

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Mide bulandıran itiraf: Ayak terini ve gazını satarak... - Resim: 2

Bir hayranının kendisinden kullanılmış eşyalarını satmasını istemesi üzerine hayranlarına kullanılmış çorap ve iç çamaşırı gibi giysilerini sattı.

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Mide bulandıran itiraf: Ayak terini ve gazını satarak... - Resim: 3

Daha sonra hayranlarına gazını ve ayak terini satmaya başlayan Bailey, kısa süre içinde milyoner olduğunu söyledi.

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Mide bulandıran itiraf: Ayak terini ve gazını satarak... - Resim: 4

Bailey, bazı hayranlarının kendisinden tuvaletini yaparken video çekip kendilerine satmalarını istediğini ve fakat bunu asla kabul etmediğini söyledi.

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