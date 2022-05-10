Mide bulandıran itiraf: Ayak terini ve gazını satarak...
Amerika Texas'da yaşayan 24 yaşındaki internet fenomeni Miss Bailey, hayranlarına ayak teri ve gazını satarak milyoner olduğunu iddia etti.
Instagram'da paylaştığı fotoğraflar ile kısa sürede ünlenen Bailey, daha sonra hayranlarına cinsel içerikli görüntülerini sattığı siteye üye oldu.
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Bir hayranının kendisinden kullanılmış eşyalarını satmasını istemesi üzerine hayranlarına kullanılmış çorap ve iç çamaşırı gibi giysilerini sattı.
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Daha sonra hayranlarına gazını ve ayak terini satmaya başlayan Bailey, kısa süre içinde milyoner olduğunu söyledi.
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Bailey, bazı hayranlarının kendisinden tuvaletini yaparken video çekip kendilerine satmalarını istediğini ve fakat bunu asla kabul etmediğini söyledi.
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