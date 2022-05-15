  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Mika Raun tanınmaz halde! Yeni imajı beğenilmeyince hüngür hüngür ağladı

Mika Raun tanınmaz halde! Yeni imajı beğenilmeyince hüngür hüngür ağladı

Geçirdiği estetik operasyonlarla tanınmaz hale gelen sosyal medya fenomeni Mika Raun, yeni imajıyla gündem oldu. Saçlarını sarıya boyatan Mika'nın yeni imajı beğenilmedi. Eleştiri yağmuruna tutulan fenomen gözyaşlarına hakim olamadı.

Mika Raun tanınmaz halde! Yeni imajı beğenilmeyince hüngür hüngür ağladı - Resim: 1

Sosyal medya fenomeni Mika Raun, geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri olmuştu. Geçtiğimiz günlerde ayda 50 bin TL harcadığını söylemesiyle gündeme gelen Mika Raun, bu sefer yeni imajıyla takipçilerinin diline düştü. 

1 / 20
Mika Raun tanınmaz halde! Yeni imajı beğenilmeyince hüngür hüngür ağladı - Resim: 2

 Mika Can Raun koyu kahve uzun saçlarını tamamen sarıya boyattı. Mika Raun, nedenini ağlayarak açıkladı.

2 / 20
Mika Raun tanınmaz halde! Yeni imajı beğenilmeyince hüngür hüngür ağladı - Resim: 3

Saçlarının çok yıprandığını ve uzun süredir kendisini sarı saçlı görmek istediğini belirten Mika, bu kararını açıklarken gözyaşlarına boğuldu. "Değişmek isterken o....'ya döndüm" diyen Mika, daha sonra gülmeye başlayarak takipçilerinin kafasını karıştırdı.

3 / 20
Mika Raun tanınmaz halde! Yeni imajı beğenilmeyince hüngür hüngür ağladı - Resim: 4

Mika'nın sarışın halini beğenmeyen takipçileri, ''Sarı saç hiç yakışmamış", "Çok kötü", "Bu senin rengin değil tatlım." şeklinde yorumlar yaptı. 

4 / 20