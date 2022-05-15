Mika Raun tanınmaz halde! Yeni imajı beğenilmeyince hüngür hüngür ağladı
Geçirdiği estetik operasyonlarla tanınmaz hale gelen sosyal medya fenomeni Mika Raun, yeni imajıyla gündem oldu. Saçlarını sarıya boyatan Mika'nın yeni imajı beğenilmedi. Eleştiri yağmuruna tutulan fenomen gözyaşlarına hakim olamadı.
Sosyal medya fenomeni Mika Raun, geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri olmuştu. Geçtiğimiz günlerde ayda 50 bin TL harcadığını söylemesiyle gündeme gelen Mika Raun, bu sefer yeni imajıyla takipçilerinin diline düştü.
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Mika Can Raun koyu kahve uzun saçlarını tamamen sarıya boyattı. Mika Raun, nedenini ağlayarak açıkladı.
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Saçlarının çok yıprandığını ve uzun süredir kendisini sarı saçlı görmek istediğini belirten Mika, bu kararını açıklarken gözyaşlarına boğuldu. "Değişmek isterken o....'ya döndüm" diyen Mika, daha sonra gülmeye başlayarak takipçilerinin kafasını karıştırdı.
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Mika'nın sarışın halini beğenmeyen takipçileri, ''Sarı saç hiç yakışmamış", "Çok kötü", "Bu senin rengin değil tatlım." şeklinde yorumlar yaptı.
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