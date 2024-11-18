Mike Tyson ve Jake Paul'un boks maçına damga vuran güzel
Milyonları ekran başına kilitleyen Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçında görev alan model Sydney Thomas, sosyal medyada kısa sürede 500 bin takipçiye ulaştı.
Boks tarihine damgasını vuran Mike Tyson (58) ile sosyal medya fenomeni Jake Paul (27) ringde karşı karşıya geldi. Dünyanın büyük heyecanla izlediği maçı Jake Paul kazandı. Jake Paul, 8 raund sonunda Mike Tyson'ı 78-74 puanla yendi.
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Karşılaşmada ''round girl'' olarak görev yapan model Sydney Thomas, gecenin dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
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Thomas'ın maçtan önce 100 binin altında olan Instagram takipçi sayısı, karşılaşmanın ardından adeta fırladı.
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Tüm dünyadan büyük bir ilgiyle karşılanan Thomas'ın takipçi sayısı kısa sürede 530 bini aştı.
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