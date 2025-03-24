Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'ndan romantik evlenme teklifi
Fenerbahçe'den, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Brighton'a transfer olan ve futbol hayatını İngiltere'de devam eden Milli yıldız Ferdi Kadıoğlu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Sera Vrij'e romantik bir evlenme teklifinde bulundu.
Sezon başında Fenerbahçe'den İngiltere takımı Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu takıma kısa sürede uyum sağlamış fakat geçirdiği sakatlıktan dolayı takımdan uzak kalmıştı.
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Yaklaşık 2 yıldır Hollandalı güzellik uzmanı olan Sera Vrij ile birlikte olan Ferdi Kadıoğlu, hem özel hayatıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
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Ferdi Kadıoğlu, diz çökerek Sera Vrij'e pırlanta yüzüğü eşliğinde "Benimle evlenir misin?" diye sordu. Vrij'in cevabı; "Evet" oldu.
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Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Kadıoğlu, "Sen ve ben, sonsuza kadar ve daima" ifadelerini kullandı.
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