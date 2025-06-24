Milyonlarca takipçisi vardı... Sosyal medya genç bir kadını intihara sürükledi
Save A Fox Rescue adlı hayvan kurtarma organizasyonunun kurucusu olan sosyal medya fenomeni Mikayla Raines, yıllarca süren siber zorbalığa dayanamayarak intihar etti.
29 yaşındaki sosyal medya fenomeni Mikayla Raines, uzun süredir maruz kaldığı siber zorbalık nedeniyle yaşamına son verdi. Instagram'dan 500 bin, Youtube'da 2,5 milyondan fazla takipçiye sahip olan genç kadının ölümü, sevenlerini yasa boğdu.
Mikayla’nın eşi Ethan Raines, yaptığı açıklamada, eşinin sosyal medyada uzun süredir devam eden bir “zorbalık kampanyasına” maruz kaldığını ve bu baskıya daha fazla dayanamayarak intihar ettiğini söyledi. Ethan, “Sosyal medyada yayılan yalanlar, hakaretler, kaba sözler ve suçlamalar sadece yabancılardan değil, yakın çevremizden de geliyordu” ifadelerini kullandı.
Mikayla'nın depresyon, otizm ve borderline kişilik bozukluğu gibi ciddi ruh sağlığı sorunları yaşadığını belirten eşi, zorbalıkların Mikayla’nın psikolojisini daha da kötüleştirdiğini dile getirdi.
Mikayla Raines, henüz 20 yaşındayken egzotik hayvanların korunması ve rehabilitasyonu için Save A Fox adlı kuruluşu kurarak, hayatını yaban hayatı kurtarmaya adamıştı. Ethan, “İster bir kaplumbağanın yolun karşısına geçmesine yardım etmek, ister korkunç bir kürk çiftliğinden 500 tilkiyi kurtarmak olsun, onun için fark etmezdi” dedi.