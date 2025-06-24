Milyonlarca takipçisi vardı... Sosyal medya genç bir kadını intihara sürükledi

Mikayla’nın eşi Ethan Raines, yaptığı açıklamada, eşinin sosyal medyada uzun süredir devam eden bir “zorbalık kampanyasına” maruz kaldığını ve bu baskıya daha fazla dayanamayarak intihar ettiğini söyledi. Ethan, “Sosyal medyada yayılan yalanlar, hakaretler, kaba sözler ve suçlamalar sadece yabancılardan değil, yakın çevremizden de geliyordu” ifadelerini kullandı.