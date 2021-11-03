Mine Tugay hayranları onu ilk kez böyle gördü

Tugay, sadece kendisinin değil, aynı zamanda ailesinin de eski ama değerli olan fotoğraflarını yayınladı.

Annesinin bir fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu annesine benzerliğiyle de dikkat çekti.

Tugay annesinin fotoğrafının hemen altına, "Çocukken en büyük korkum annemi kaçırmalarıydı. Ama haksız mıymışım ya?" notunu ekledi.

İşte o fotoğraflar