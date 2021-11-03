Mine Tugay hayranları onu ilk kez böyle gördü
İddialı instagram paylaşımlarıyla beğeni toplayan güzel oyuncu Mine Tugay çocukluk fotoğrafını paylaştı.
Her pozuyla sosyal medyaya damga vuran Mine Tugay, yeni paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine topladı.
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Tugay, sadece kendisinin değil, aynı zamanda ailesinin de eski ama değerli olan fotoğraflarını yayınladı.
Annesinin bir fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu annesine benzerliğiyle de dikkat çekti.
Tugay annesinin fotoğrafının hemen altına, "Çocukken en büyük korkum annemi kaçırmalarıydı. Ama haksız mıymışım ya?" notunu ekledi.
İşte o fotoğraflar
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