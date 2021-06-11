Mine Tugay hayranlarına içini döktü: ''Hala atlatamadım''

Bir takipçisinden gelen "Sevdiklerini zamansız kaybetmek" cevabına verdiği tepkiyle dikkat çeken Mine Tugay, "Bunu ben yaşadım. Hala atlatabildiğimi düşünmüyorum. Ama hayat bize ne getirirse kabulümüz olmalı. Başka türlü akıl sağlığımızı koruyamayız" ifadelerini kullandı.