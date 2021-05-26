Mine Tugay paylaştığı fotoğraf ile büyüledi
Güzel oyuncu Mine Tugay'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa kısa süre içerisinde binlerce beğeni geldi.
Medcezir, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu Mine Tugay, son olarak Hükümsüz dizisinde konuk oyuncu olmuştu.
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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Mine Tugay, Instagram hesabından yeni fotoğraf paylaştı.
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Instagram'da 3,3 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncunun fotoğrafına hayranları beğeni ve yorum yağdırdı.
Tugay'ın paylaşımı kısa sürede 200 binden fazla beğeni aldı.
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