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Mine Tugay'dan hayranlarını üzen açıklama

Ünlü oyuncu Mine Tugay, son günlerde yaşadığı sağlık sorunlarını takipçileriyle paylaştı.

Mine Tugay'dan hayranlarını üzen açıklama - Resim: 1

Ekranların güzel oyuncusu Mine Tugay'dan kötü haber geldi.

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Mine Tugay'dan hayranlarını üzen açıklama - Resim: 2

Şu sıralar Can Borcu dizisinde rol alan ünlü oyuncu, sağlık problemleri nedeniyle zor günler geçiriyor. 

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Mine Tugay'dan hayranlarını üzen açıklama - Resim: 3

Bu durumu takipçileriyle paylaşan Mine Tugay, ''Kaburgası çatlamış, belinde disk kayması olan, ağrılı ve canı sıkkın bir gazi" ifadelerini kullandı. 

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Mine Tugay'dan hayranlarını üzen açıklama - Resim: 4

Hayranları ünlü oyunca ''geçmiş olsun'' mesajı yağdırdı.

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