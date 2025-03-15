Mine Tugay'dan hayranlarını üzen açıklama
Ünlü oyuncu Mine Tugay, son günlerde yaşadığı sağlık sorunlarını takipçileriyle paylaştı.
Ekranların güzel oyuncusu Mine Tugay'dan kötü haber geldi.
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Şu sıralar Can Borcu dizisinde rol alan ünlü oyuncu, sağlık problemleri nedeniyle zor günler geçiriyor.
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Bu durumu takipçileriyle paylaşan Mine Tugay, ''Kaburgası çatlamış, belinde disk kayması olan, ağrılı ve canı sıkkın bir gazi" ifadelerini kullandı.
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Hayranları ünlü oyunca ''geçmiş olsun'' mesajı yağdırdı.
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