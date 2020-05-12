Mine Tugay'dan sınırları zorlayan paylaşım

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 11 Mayıs'ta Türkiye'de görülen yeni tip koronavirüs salgınından (Kovid-19) korunmak için kendini eve kapatan Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

