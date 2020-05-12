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  3. 12 Mayıs 2020 11:35

Mine Tugay'dan sınırları zorlayan paylaşım

Koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkmayan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve övgü dolu yorum geldi.

Mine Tugay'dan sınırları zorlayan paylaşım

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 11 Mayıs'ta Türkiye'de görülen yeni tip koronavirüs salgınından (Kovid-19) korunmak için kendini eve kapatan Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Mine Tugay'dan sınırları zorlayan paylaşım

Mine Tugay son olarak evinde spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve övgü dolu yorum geldi.

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Mine Tugay'dan sınırları zorlayan paylaşım

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Mine Tugay'dan sınırları zorlayan paylaşım

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