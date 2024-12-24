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  4. Mini elbiseyle poz veren Mine Tugay, takipçisinin yorumuna sinirlendi

Mini elbiseyle poz veren Mine Tugay, takipçisinin yorumuna sinirlendi

Ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından yeni pozlarını paylaştı. Güzel oyuncu, bir takipçisinin ''Kadıncağız şekilden şekle girmiş'' yorumuna yanıt verdi.

Mini elbiseyle poz veren Mine Tugay, takipçisinin yorumuna sinirlendi - Resim: 1

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, cesur pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. 

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Mini elbiseyle poz veren Mine Tugay, takipçisinin yorumuna sinirlendi - Resim: 2

Son olarak güzel oyuncu, mini elbisesiyle verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı. 

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Mini elbiseyle poz veren Mine Tugay, takipçisinin yorumuna sinirlendi - Resim: 3

Mine Tugay'ın bir takipçisi ise ''Kadıncağız şekilden şekle girmiş'' şeklinde yorumda bulundu. 

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Mini elbiseyle poz veren Mine Tugay, takipçisinin yorumuna sinirlendi - Resim: 4

Bu yoruma kayıtsız kalamayan Tugay, ''Şeklimi beğenmediyseniz takipten çıkabilirsiniz'' yanıtını verdi.

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