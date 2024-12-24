Mini elbiseyle poz veren Mine Tugay, takipçisinin yorumuna sinirlendi
Ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından yeni pozlarını paylaştı. Güzel oyuncu, bir takipçisinin ''Kadıncağız şekilden şekle girmiş'' yorumuna yanıt verdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, cesur pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.
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Son olarak güzel oyuncu, mini elbisesiyle verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı.
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Mine Tugay'ın bir takipçisi ise ''Kadıncağız şekilden şekle girmiş'' şeklinde yorumda bulundu.
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Bu yoruma kayıtsız kalamayan Tugay, ''Şeklimi beğenmediyseniz takipten çıkabilirsiniz'' yanıtını verdi.
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