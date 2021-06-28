'Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı mı?' diyen Öykü Çelik kendini savundu

Ünlü oyuncu Öykü Çelik, önceki gün Türkbükü'nda objektiflere takıldı. Mini elbisesiyle dikkatleri üzerine Çeken Çelik'e, "Ben Trabzon Lisesi mezunuyum ve Karadenizliyim. Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu? Ben diz altında etekle büyümüş kızım. Saçımı örgüden başka bir şey yapmadım. Bu yaştan sonra kültürümü mü reddedeyim?" sözleri hatırlatıldı.