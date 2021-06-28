'Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı mı?' diyen Öykü Çelik kendini savundu
Son olarak 'Survivor' yarışmasıyla ekranlara gelen ve "Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı mı?" sözleriyle tepki çeken oyuncu Öykü Çelik, mini etekli görüntülenince savunmaya geçti.
Ünlü oyuncu Öykü Çelik, önceki gün Türkbükü'nda objektiflere takıldı. Mini elbisesiyle dikkatleri üzerine Çeken Çelik'e, "Ben Trabzon Lisesi mezunuyum ve Karadenizliyim. Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu? Ben diz altında etekle büyümüş kızım. Saçımı örgüden başka bir şey yapmadım. Bu yaştan sonra kültürümü mü reddedeyim?" sözleri hatırlatıldı.
Güzel oyuncu bunun üzerine, "Haberin tamamını okusalar beni anlayacaklardı. Ben kendime keko demek istedim. Daha önceden mini etek giymediğim için" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Öykü Çelik, bir arkadaşının otel açılışı için gittiği Bodrum'da; katıldığı 'Survivor' yarışmasının finaline kadar tatiline devam etme kararı almıştı.
Tek başına tatil yaparak denizin ve güneşin tadını çıkaran güzel oyuncu, yarışmanın finali için İstanbul'a döndükten sonra ise çalışmaya başlayacak.