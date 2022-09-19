Miray Daner ile Oğulcan Engin'den aşk pozu
Bir süredir Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğulları, işletmeci Oğulcan Engin ile gözlerden uzak bir aşk yaşayan Miray Daner, sevgilisiyle verdiği pozları paylaştı.
Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'ndan ayrılmasından kısa bir süre sonra gönlünü kendisinden sekiz yaş küçük oyuncu Miray Daner'e kaptırmıştı. İlişkilerini gözlerden uzak tutmaya çalışan aşıklardan Daner, birlikte görüntülenmelerinden günler sonra sevgilisiyle yer aldığı fotoğrafı takipçileriyle paylaşmıştı. Kural bozan ünlü oyuncunun gönderisine kalp emojisi eklemesi ve sevgilisini etiketlemesi dikkatlerden kaçmazken, ikilinin bir hayli keyifli olduğu da görülmüştü.
YENİ YILI BİRLİKTE KARŞILADILAR
Ünlü çift, 2022 yılını da birlikte karşılamıştı. İkili, yılbaşı gecesini Engin'in ailesiyle birlikte geçirmişti. Ünlü işletmeci, sevgilisiyle çekilen fotoğrafını ilk kez Instagram hesabından paylaşmıştı. Miray Daner ile Oğulcan Enginden yeni paylaşım Mutluluk pozlarının ardından ikili hakkında 'evlilik' haberleri de magazin gündemine gelmeye başlamıştı. Miray Daner, sevgilisi Oğulcan Engin ile yazın evlenecekleri haberlerine, “Öyle bir şey yok, yazın evlilik haberleri yalan” karşılığını vermişti. "YÜZÜNÜ GÖREN CENNETLİK" Aşkları tam gaz devam eden ünlü çiftten Oğulcan Engin, geçtiğimiz nisan ayında sevgilisi Miray Daner'in pozunu paylaşmış ve 'Yüzünü gören cennetlik' notunu düşmüştü.
"DÜZGÜN BİR FOTOĞRAF OLUR DEĞİL Mİ?"
Miray Daner-Oğulcan Engin çifti geçtiğimiz hafta da Arnavutköy'de motosiklete binerken objektiflere yansımıştı. Engin, basın mensuplarına, "Düzgün bir fotoğraf olur değil mi?" diyerek, sevgilisinin giydiği mini eteğine önlem almak istemişti.
AŞK DOLU KUTLAMA
Uzun süredir bir arada görünmeyen Miray Daner-Oğulcan Engin çiftinden Engin, geçtiğimiz haftalarda 32 yaşına basmıştı. Güzel oyuncu da sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle kutlamıştı. İlk olarak Engin'i doğum günü pastasıyla fotoğraflayan 23 yaşındaki Daner, paylaşımına; "İyi ki doğdun sevgilim. Seni çok seviyorum" notunu düşmüştü. Ardından ünlü işletmeciyle romantik bir pozlarını yayınlamıştı.