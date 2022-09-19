Miray Daner ile Oğulcan Engin'den aşk pozu

YENİ YILI BİRLİKTE KARŞILADILAR



Ünlü çift, 2022 yılını da birlikte karşılamıştı. İkili, yılbaşı gecesini Engin'in ailesiyle birlikte geçirmişti. Ünlü işletmeci, sevgilisiyle çekilen fotoğrafını ilk kez Instagram hesabından paylaşmıştı. Miray Daner ile Oğulcan Enginden yeni paylaşım Mutluluk pozlarının ardından ikili hakkında 'evlilik' haberleri de magazin gündemine gelmeye başlamıştı. Miray Daner, sevgilisi Oğulcan Engin ile yazın evlenecekleri haberlerine, “Öyle bir şey yok, yazın evlilik haberleri yalan” karşılığını vermişti. "YÜZÜNÜ GÖREN CENNETLİK" Aşkları tam gaz devam eden ünlü çiftten Oğulcan Engin, geçtiğimiz nisan ayında sevgilisi Miray Daner'in pozunu paylaşmış ve 'Yüzünü gören cennetlik' notunu düşmüştü.