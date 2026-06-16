Miray Daner ile sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu sahilde aşka geldi
Başarılı oyuncu Miray Daner, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu ile sürdürdüğü birlikteliğinin 3. yılını sosyal medya hesabından kutladı. Gözlerden uzak süren ve evlilik yolunda ilerleyen ilişkinin romantik tatil kareleri magazin gündeminde yer aldı.
'Medcezir', 'Vatanım Sensin', 'Kuş Uçuşu' ve 'Hudutsuz Sevda' gibi çok izlenen projelerdeki başarılı performanslarıyla tanınan genç oyuncu Miray Daner, özel hayatıyla da magazin gündeminin merkezinde yer alıyor.
Uzun süredir Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu ile gözlerden uzak, mutlu bir beraberlik sürdüren ünlü oyuncu, ilişkisindeki yeni kilometre taşını takipçileriyle paylaştı.
Geçmişte Kubilay Aka ve Oğulcan Engin gibi isimlerle yaşadığı ilişkilerle de gündeme gelen Miray Daner, kalbini kaptırdığı Ata Caner Çerçioğlu ile olan birlikteliğini resmiyete dökme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Çiftin tatil rotasından yansıyan son detaylar şu şekilde gelişti:
Gözlerden uzak ve sade bir yaşam tarzını benimseyen çift, beraberliklerinin 3. yılını baş başa çıktıkları bir tatilde kutlamayı tercih etti. Şimdilerde romantik bir tatilde olan Miray Daner, kumsalda çekilmiş samimi bir videolarını kişisel sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.