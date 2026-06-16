Miray Daner ile sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu sahilde aşka geldi

Gözlerden uzak ve sade bir yaşam tarzını benimseyen çift, beraberliklerinin 3. yılını baş başa çıktıkları bir tatilde kutlamayı tercih etti. Şimdilerde romantik bir tatilde olan Miray Daner, kumsalda çekilmiş samimi bir videolarını kişisel sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.