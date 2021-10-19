Miray Daner, usta oyuncunun akrabası çıktı

İLHAN DANER KİMDİR?

İlhan Daner 30 Aralık 1938 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuğa tiyatro ile adım attı. Sinema oyunculuğuna 1957 yılında Mahşere Kadar filminde oynayarak başladı. Tiyatro ve sinema oyunculuğunun yanı sıra; senaristlik ve yönetmenlik de yapan İlhan Daner, "Seninle Bir Sonbahar" isimli bir de 45'liği bulunuyor. "Bizim Mahalle" dizisinde "Hayri Bey" ve "Sizin Dersane" dizisinde "Ferit" tiplemeleri ile televizyon izleyicilerinin de beğenisini kazandı. Komedi ağırlıklı sinema filmlerinde rol alan Daner, 1976 yılı yapımı olan Lüküs Hayat sinema filminin senaristliğini yaptı. İlhan Daner geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti.