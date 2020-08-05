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  3. 05 Ağustos 2020 14:00

Miray Daner ve Boran Kuzum'un paylaşımı kafa karıştırdı

2016 yılında 'Vatanım Sensin' dizisinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Miray Daner ve Kubilay Aka çifti 2.5 yıllık ilişkilerini 2019 yılında noktalama kararı aldı. O dönem çiftin ayrılık nedeni olarak ihanet gösterildi.

Miray Daner ve Boran Kuzum'un paylaşımı kafa karıştırdı

2016 yılında 'Vatanım Sensin' dizisinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Miray Daner ve Kubilay Aka çifti 2.5 yıllık ilişkilerini 2019 yılında noktalama kararı aldı. O dönem çiftin ayrılık nedeni olarak ihanet gösterildi.

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Miray Daner ve Boran Kuzum'un paylaşımı kafa karıştırdı

Yakışıklı oyuncunun adının pek çok isimle anılması üzerine özellikle sosyal medyada Miray Daner ve Boran Kuzum arasında aşk haberleri yoğunlaşmaya başladı.

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Miray Daner ve Boran Kuzum'un paylaşımı kafa karıştırdı

KALP EMOJİ'SİYLE PAYLAŞTILAR Corona virüs karantinası sırasında canlı yayın yaparak birbirlerine iltifat eden genç oyuncular Miray Daner ve Boran Kuzum arasındaki aşk iddiaları sosyal medya paylaşımlarının sonrasında yeniden alevlendi.

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Miray Daner ve Boran Kuzum'un paylaşımı kafa karıştırdı

Oyuncular dizi setinin arasını fırsat bilerek aynı saatte "kalp" emojisiyle fotoğraf paylaştı.

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