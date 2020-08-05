Miray Daner ve Boran Kuzum'un paylaşımı kafa karıştırdı

2016 yılında 'Vatanım Sensin' dizisinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Miray Daner ve Kubilay Aka çifti 2.5 yıllık ilişkilerini 2019 yılında noktalama kararı aldı. O dönem çiftin ayrılık nedeni olarak ihanet gösterildi.