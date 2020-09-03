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  3. 03 Eylül 2020 09:19

Miray Daner yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı

Ünlü oyuncu Miray Daner, başrolünde oynayacağı Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi için imaj değişikliğine gitti. Blu TV'de yayınlanacak olan Saygı isimli dizide Nejat İşler, Boran Kuzum ve Erkan Can'la başrolleri paylaşan Miray Daner'in son hali hayranlarının beğenisini kazandı.

Miray Daner yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı

Vatanım Sensin, Bir Litre Gözyaşı ve Hakan Muhafız gibi dizilerde rol alan Miray Daner, yeni dizisi için bambaşka bir imaja büründü. Güzel oyuncu Miray Daner'in Blu TV'de yayınlanacak olan Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi için çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

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Miray Daner yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı

Miray Daner'in dizideki yeni imajıyla fotoğrafları ise hayranları tarafından büyük beğeni topladı. Güzel oyuncu, sosyal medyada da gündem oldu.

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Miray Daner yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı

Behzat Ç.'deki acımasız iş insanı olan Ercüment Çözer'in hikayesinin anlatılacağı ‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi' yakında Blu TV platformunda yayınlanacak. Inter Medya'nın yapımcısı olduğu dizide,Nejat İşler’in canlandırdığı fenomen haline gelen anti kahraman Ercüment Çözer’in hayatını ve yeni hikayelerini anlatılacak.

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Miray Daner yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı

Dizi, toplumdaki saygı kavramını, kadına, hayvana şiddeti, toplum içinde yaşama kurallarını iddialı anlatım tarzıyla gündeme taşıyacak.

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