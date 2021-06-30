Mısırlı sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı'dan olay paylaşım

Mısırlı Mohammed Alsaloussi'nin evlilik teklifi ettiği ve sevgilisinden olan bebeğini kaybeden ünlü sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın her yaptığı olay olmaya devam ediyor. Son dönemde yaşadıklarıyla gündemden düşmeyen Subaşı, şimdi de yeni bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti. Subaşı yaşadıklarını atlattığını kastederek, "Hayat size limon veriyorsa ondan limonata yapın" ifadelerini kullandı. Öte yandan, ayrılık travmasını atlatması çok kısa süren Şeyma Subaşı'ya sosyal medyada en çok yapılan gönderme 'Ben Meedo'nun malıyım' dediği cümleleri ve 'Erkek arkadaşımın malıyım' diye giydiği tshirt^'lü fotoğtafı oldu. 'Her şey unutulsa bu fotoğraf unutulmaz' denildi.