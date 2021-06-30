Mısırlı sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı'dan olay paylaşım
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı zengin sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrılmasının ardından yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı.
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı zengin sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrılmasının ardından keyfinin gayet yerinde olduğu gözlemlenen yeni paylaşımı dikkat çekti!... Öte yandan Şeyma Suybaşı ve Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin ayrılığı caps'lere konu oldu.
Mısırlı Mohammed Alsaloussi'nin evlilik teklifi ettiği ve sevgilisinden olan bebeğini kaybeden ünlü sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın her yaptığı olay olmaya devam ediyor. Son dönemde yaşadıklarıyla gündemden düşmeyen Subaşı, şimdi de yeni bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti. Subaşı yaşadıklarını atlattığını kastederek, "Hayat size limon veriyorsa ondan limonata yapın" ifadelerini kullandı. Öte yandan, ayrılık travmasını atlatması çok kısa süren Şeyma Subaşı'ya sosyal medyada en çok yapılan gönderme 'Ben Meedo'nun malıyım' dediği cümleleri ve 'Erkek arkadaşımın malıyım' diye giydiği tshirt^'lü fotoğtafı oldu. 'Her şey unutulsa bu fotoğraf unutulmaz' denildi.
İşte Subaşı'nın dikkatleri üzerine toplayan o paylaşımı...
Her yaptığı olay olan Şeyma Subaşı, son döneme yaşadıklarıyla adeta damga vurdu. Mısırlı Mohammed Alsaloussi'nin evlilik teklifi ettiği Subaşı, en son İbiza Adası'nda görüntülendi.
Tatile çıkmadan önce sevgilisinden ayrılan ve bebeğini kaybeden ünlü sosyal medya fenomeni, bu kez de yeni paylaşımıyla dikkatleri üzerine topladı.