Miss France güzeli bugüne kadar taç giyen en yaşlı güzel oldu

Angelique Angarni-Filipon, geçmişte dış görünüşü nedeniyle zorbalığa uğradığını anlattığı şu sözlerle dikkat çekti: "Beşinci sınıfa kadar çok küçüktüm ve dişlerim çıkıktı. Bana 'küçük midilli' diyorlardı"