Miss France güzeli bugüne kadar taç giyen en yaşlı güzel oldu
Fransa'da düzenlenen Miss France güzellik yarışmasında birinci olarak tacını giyen Angelique Angarni-Filipon Fransa'da tac giyen en yaşlı güzel oldu...
14 Aralık 2024'te gerçekleşen Miss France yarışması, unutulmaz bir ana sahne oldu.
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Martinik’i temsil eden 34 yaşındaki Angelique Angarni-Filipon, yarışma tarihinde taç giyen en yaşlı şampiyon olarak tarihe geçti.
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Gece sonunda, 24 yaş sınırının kaldırılmasının ardından Fransa’nın en güzel kadını olarak seçilen Angarni-Filipon, Miss France 2025'te Fransa'nın en güzel kadını seçildi.
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Angelique Angarni-Filipon, geçmişte dış görünüşü nedeniyle zorbalığa uğradığını anlattığı şu sözlerle dikkat çekti: "Beşinci sınıfa kadar çok küçüktüm ve dişlerim çıkıktı. Bana 'küçük midilli' diyorlardı"
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