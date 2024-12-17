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Miss France güzeli bugüne kadar taç giyen en yaşlı güzel oldu

Fransa'da düzenlenen Miss France güzellik yarışmasında birinci olarak tacını giyen Angelique Angarni-Filipon Fransa'da tac giyen en yaşlı güzel oldu...

Miss France güzeli bugüne kadar taç giyen en yaşlı güzel oldu - Resim: 1

14 Aralık 2024'te gerçekleşen Miss France yarışması, unutulmaz bir ana sahne oldu.

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Miss France güzeli bugüne kadar taç giyen en yaşlı güzel oldu - Resim: 2

Martinik’i temsil eden 34 yaşındaki Angelique Angarni-Filipon, yarışma tarihinde taç giyen en yaşlı şampiyon olarak tarihe geçti.

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Miss France güzeli bugüne kadar taç giyen en yaşlı güzel oldu - Resim: 3

Gece sonunda, 24 yaş sınırının kaldırılmasının ardından Fransa’nın en güzel kadını olarak seçilen Angarni-Filipon, Miss France 2025'te Fransa'nın en güzel kadını seçildi.

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Miss France güzeli bugüne kadar taç giyen en yaşlı güzel oldu - Resim: 4

Angelique Angarni-Filipon, geçmişte dış görünüşü nedeniyle zorbalığa uğradığını anlattığı şu sözlerle dikkat çekti: "Beşinci sınıfa kadar çok küçüktüm ve dişlerim çıkıktı. Bana 'küçük midilli' diyorlardı"

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