Miss Turkey 2019'da finale kalan adaylar açıklandı
Miss Turkey 2019 finalinde yarışacak 20 aday belli oldu. İşte Türkiye Güzellik Yarışması'nda finale kalan isimler...
Simay Rasimoğlu
Boy: 1.88
Yaş: 22
Uludağ Üni̇versi̇tesi̇ Meslek Yüksek Okulu Mi̇mari̇ Restorasyon Bölümü Mezunu
Bilgi Nur Aydoğmuş
Boy: 1.80
Yaş: 23
İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ Hukuk Fakültesi̇ Hukuk Bölümü Mezunu
Melike Kanbur
Boy: 1.78
Yaş: 24
Boğazi̇çi̇ Üni̇versi̇tesi̇ Uygulamali Bi̇li̇mler Yüksekokulu Turi̇zm İşletmeci̇li̇ği̇ Bölümü Mezunu