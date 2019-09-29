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  3. 29 Eylül 2019 10:57

Miss Turkey 2019'da finale kalan adaylar açıklandı

Miss Turkey 2019 finalinde yarışacak 20 aday belli oldu. İşte Türkiye Güzellik Yarışması'nda finale kalan isimler...

Miss Turkey 2019'da finale kalan adaylar açıklandı

Simay Rasimoğlu

Boy: 1.88

Yaş: 22

Uludağ Üni̇versi̇tesi̇ Meslek Yüksek Okulu Mi̇mari̇ Restorasyon Bölümü Mezunu

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Miss Turkey 2019'da finale kalan adaylar açıklandı

Bilgi Nur Aydoğmuş

Boy: 1.80

Yaş: 23

İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ Hukuk Fakültesi̇ Hukuk Bölümü Mezunu

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Miss Turkey 2019'da finale kalan adaylar açıklandı

Melike Kanbur

Boy: 1.78

Yaş: 24

Boğazi̇çi̇ Üni̇versi̇tesi̇ Uygulamali Bi̇li̇mler Yüksekokulu Turi̇zm İşletmeci̇li̇ği̇ Bölümü Mezunu

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Miss Turkey 2019'da finale kalan adaylar açıklandı

Hüray Ertürk

Boy: 1.77

Yaş: 20

Ortadoğu Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ İkti̇sadi̇ Ve İdari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇ İkti̇sat Bölümü 1. Sınıf Öğrenci̇si̇

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