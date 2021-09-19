Miss Turkey 2021 güzellerinden olay itiraflar: Yorumları takmıyorum
Miss Turkey 2021 güzelleri Dilara Korkmaz, Cemrenaz Turhan, Şira Sahilli yaptıkları açıklamalar ile sosyal medyada olay oldu.
Miss Turkey 2021 güzelleri Dilara Korkmaz, Cemrenaz Turhan, Şira Sahilli yaptıkları açıklamalarla olay oldu.
Miss Turkey 2021’de taçlar, geçen hafta gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Yarışmada birinci Dilara Korkmaz, ikinci Cemrenaz Turhan ve üçüncü Şira Sahilli oldu. Yarışma sonrası 3 isim Hürriyet'ten Behlül Aydın'a konuştu.
DİLARA KORKMAZ
◊ Şu an kendini nasıl hissediyorsun?
- Heyecanım, mutluluğum çok yüksek. İnsanları gururlandırdığım için mutluyum. Annemin gözünde o gururu gördüğüm için mutluyum. Daha kendimle baş başa kalamadım.
◊ Yarışma sonrası senin için daha yoğun geçiyor öyleyse...
- Sürekli çekimler oluyor. Tacım verildikten sonra hemen kıyafet provası oldu, çekimler yaptık. Sonra “Ben bir kulise geçip ağlayabilir miyim?” dedim. Orada da iki hanımefendi vardı “Fotoğraf çektirebilir miyiz?” dedi. “Ağlamak istiyorum” dedim, “Yok yok fotoğraf çektirelim” dediler. Gözyaşımı sildim, poz verdim. Ağlamaya bile fırsatım olmadı diyebilirim.