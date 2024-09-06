Miss Turkey 2024 adayları belli oldu... İşte 20 yeni Miss Turkey adayı
11 Eylül'de düzenlenecek olan Miss Turkey 2024 yarışmasının ilk 20'ye kalan kraliçe adayları belli oldu. Finalistlerin nereli oldukları paylaşılmazken, ilk defa 30 yaşına kadar olan adaylar da değerlendirmeye alındı. İşte Miss 2024 Turkey adayları...
Dila Maya Arı: 19 yaşında, 1.82 boyunda. Nişantaşı Üniversitesi İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisi.
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İdil Bilgen: 24 yaşında, 1.80 boyunda. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.
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Tuğçe Şahin: 23 yaşında, 1.83 boyunda. Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü mezunu.
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Aylin Molla: 22 yaşında, 1.79 boyunda. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi.
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