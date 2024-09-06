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  4. Miss Turkey 2024 adayları belli oldu... İşte 20 yeni Miss Turkey adayı

Miss Turkey 2024 adayları belli oldu... İşte 20 yeni Miss Turkey adayı

11 Eylül'de düzenlenecek olan Miss Turkey 2024 yarışmasının ilk 20'ye kalan kraliçe adayları belli oldu. Finalistlerin nereli oldukları paylaşılmazken, ilk defa 30 yaşına kadar olan adaylar da değerlendirmeye alındı. İşte Miss 2024 Turkey adayları...

Miss Turkey 2024 adayları belli oldu... İşte 20 yeni Miss Turkey adayı - Resim: 1

Dila Maya Arı: 19 yaşında, 1.82 boyunda. Nişantaşı Üniversitesi İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisi.

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Miss Turkey 2024 adayları belli oldu... İşte 20 yeni Miss Turkey adayı - Resim: 2

İdil Bilgen: 24 yaşında, 1.80 boyunda. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.

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Miss Turkey 2024 adayları belli oldu... İşte 20 yeni Miss Turkey adayı - Resim: 3

Tuğçe Şahin: 23 yaşında, 1.83 boyunda. Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü mezunu.

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Miss Turkey 2024 adayları belli oldu... İşte 20 yeni Miss Turkey adayı - Resim: 4

Aylin Molla: 22 yaşında, 1.79 boyunda. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi.

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