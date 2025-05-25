Miss Turkey 2024 İdil Bilgen Miss World'de çeyrek finale yükseldi
Tacını taktıktan sonra günlerce Türkiye gündeminden düşmeyen Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen'in uzun süren sessizliği sonrası Miss World 2025’te çeyrek finale yükseldi.
Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması’nda birinci olarak Türkiye Güzeli seçilen İdil Bilgen tacını taktıktan sonra adeta eleştiri yağmuruna tutulmuştu.
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Öyle ki Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen'e yönelik sosyal medyada başlayan küstahça linç kampanyası Türkiye Güzeli İdil Bilgen'e "erkeğe benziyor", "çok çirkin" gibi hadsiz eleştiriler bile yöneltilmişti.
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Kendisine gelen yoğun eleştirilere sessiz kalmayan Bilgen "Bence çok yanlış bir algı var ülkemizde. Bu güzellik yarışması sadece fiziksel görünümünüzü kapsamıyor" diyerek eleştirilere yanıt vermişti.
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Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan güzel Bingöl Yayladere İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi’ne atanmıştı.
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