Miss Turkey 2024 seçilen İdil Bilgen tanıdık çıktı
Miss Turkey 2024 yarışması sona erdi ve Türkiye'nin en güzel kızı İdil Bilgen oldu. Bilgen'in babasının da kamuoyu tarafından tanınan bir isim olduğu öğrenildi.
Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasında, 20 finalist, Türkiye'nin en güzel kızı ünvanı için kıyasıya yarıştı. Gecede, jüriyi Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erbek gibi Türkiye eski güzelleri oluşturdu.
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11 Eylül 2024 Çarşamba gecesi İstanbul Haliç'teki bir otelin balo salonunda yapılan finalde Türkiye'nin en güzel kızı seçildi. 24 yaşındaki Bilgen, ve 1.80 boyunda ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.
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İdil Bilgen,ülkemizi Miss World güzellik yarışmasında temsil etme hakkını kazandı.
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2024 yılının Miss Turkey kraliçesi, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen oldu. Herkes Bilgen'in kim olduğunu merak ederken, babasının büyükelçilik düzeyinde görev yaptığı öğrenildi.
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