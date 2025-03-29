Miss Turkey güzeli Cemre Ülker'in tacı geri alındı; tacın yeni sahibi de belli oldu
Geçtiğimiz yıl düzenlene Miss Turkey yarışmasında 'Supranational' seçilen Cemre Üker'in tacı ve ünvanı, Miss Supranational yarışmasına katılamayacağı için geri alındı. Hem tacın hem de Miss Supranational ünvanının yeni sahibi Candan Şeviktürk belli oldu.
Geçen sene Eylül ayında gerçekleştirilen Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda Cemre Ülker ikinci olmuştu.
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Cemre Ülker hem ikincilik tacının hem de Supranational ünvanının sahibi olmuştu.
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Cemre Ülkler Supranational ünvanıyla birlikte Türkiye'yi Miss Supranational'da temsil etme hakkı da kazanmışt.
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Ancak Miss Supranational yarışmasına kısa bir süre kala Cemre Üker'in yarışmada yer almayacağı haberi ise şoke etti.
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