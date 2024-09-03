Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'den Burning Man pozları
Nevada Çölü’nde düzenlenen Burning Man festivalinden pozlar veren tescilli güzel Şevval Şahin beğeni topladı.
Özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, Burak Ateş ile yeni bir aşka yelken açtı.
1 / 6
Kariyerinin yanı sıra Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarla dikkatleri üzerine çeken Şahin'in büyük bir hayran kitlesi bulunuyor.
2 / 6
FESTİVALDEN PAYLAŞIMLAR YAPTI
Son olarak dünyanın en çıldın festivallerinden biri olan biri olarak görülen Burning Man'e katılan Şahin'den peş peşe paylaşımlar geldi.
3 / 6
Nevada Çölü’nde 10 gün süren festivale bir markanın sponsorluğunda giden Şahin, koleksiyondan parçaları da paylaşmayı ihmal etmedi.
4 / 6