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  4. Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'den Burning Man pozları

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'den Burning Man pozları

Nevada Çölü’nde düzenlenen Burning Man festivalinden pozlar veren tescilli güzel Şevval Şahin beğeni topladı.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'den Burning Man pozları - Resim: 1

Özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, Burak Ateş ile yeni bir aşka yelken açtı. 

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Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'den Burning Man pozları - Resim: 2

Kariyerinin yanı sıra Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarla dikkatleri üzerine çeken Şahin'in büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. 

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Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'den Burning Man pozları - Resim: 3

FESTİVALDEN PAYLAŞIMLAR YAPTI

Son olarak dünyanın en çıldın festivallerinden biri olan biri olarak görülen Burning Man'e katılan Şahin'den peş peşe paylaşımlar geldi. 

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Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'den Burning Man pozları - Resim: 4

Nevada Çölü’nde 10 gün süren festivale bir markanın sponsorluğunda giden Şahin, koleksiyondan parçaları da paylaşmayı ihmal etmedi.

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