Miss Turkey'de ilk 20'ye girememişti: İpek Kuşçu güzelliğiyle mest etti

TORPİL Mİ VAR?

Yarışmada yapılan değerlendirmeler sonucu 1. İdil Bigen, 2. ise Cemre Üker seçildi. Finalistlerin arasına giremeyen İpek Kuşçu ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Bu sene ilk 20'ye giremedim ama seneye daha iyi bir şekilde hazırlanıp tekrar deneyeceğim" dedi. Kuşçu'yu çok beğenen ve finale kalmamasına şaşıran birçok kullanıcı "Çok güzelsin daha ne kadar yarışmaya hazırlanabilirsin" yorumu yaptı. Kuşçu'nun finale kalamamasının ardından akıllara torpil iddiası geldi.