Miss Universe Güzellik Yarışması'ndaki temsilcimizden Hürrem Sultan şovu
21 Kasım 2025'te Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenecek olan Kainat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) Türkiye'yi temsil edecek olan güzelimiz Ceren Arslan podyuma elinde Türk Bayrağı işlemesi üstünde ise Osmanlı motifleriyle süslü bir kıyafetle çıktı...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe), 21 Kasım 2025'te Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenecek.
Miss Universe Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi 26 yaşındaki güzelimiz Ceren Arslan temsil ediyor.
Miss Universe geleneğinin en çok beklenen anlarından biri olan ulusal kostüm şovu için podyuma çıkan Ceren Arslan Osmanlı motifleriye işli kıyafetiyle tam not aldı.
1999 İstanbul doğumlu Ceren Arslan 26 yaşındadır. Hacettepe Üniversitesi Dilbilimi ve Çeviri Bölümü mezunu olan Ceren Arslan yurt dışında da eğitim gördü.
