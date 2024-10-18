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  4. Miss Universe Türkiye güzeli Ayliz Duman'dan ''Estetikleri var'' eleştirilerine fotoğraflı yanıt

Miss Universe Türkiye güzeli Ayliz Duman'dan ''Estetikleri var'' eleştirilerine fotoğraflı yanıt

Miss Universe Türkiye 2024 güzellik yarışmasında birinci olan 20 yaşındaki Almanya doğumlu genç model Ayliz Duman "ama estetikleri var" diyenlere paylaştığı çocukluk fotoğraflarıyla yanıt verdi.

Miss Universe Türkiye güzeli Ayliz Duman'dan ''Estetikleri var'' eleştirilerine fotoğraflı yanıt - Resim: 1

Türkiye’nin yeni güzellik kraliçesini beklerken Miss Universe Türkiye 2024 tacının sahibi Ayliz Duman oldu.

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Miss Universe Türkiye güzeli Ayliz Duman'dan ''Estetikleri var'' eleştirilerine fotoğraflı yanıt - Resim: 2

1.75 boyundaki genç güzel, sadece fiziksel özellikleriyle değil, aynı zamanda İngilizce ve Almanca konuşabilme yeteneğiyle de jürinin beğenisini topladı.

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Miss Universe Türkiye güzeli Ayliz Duman'dan ''Estetikleri var'' eleştirilerine fotoğraflı yanıt - Resim: 3

Ayliz Duman, 16 Kasım 2024'te Meksika'nın Mexico City kentinde düzenlenecek olan Miss Universe 2024 (Kainat Güzeli) yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.

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Miss Universe Türkiye güzeli Ayliz Duman'dan ''Estetikleri var'' eleştirilerine fotoğraflı yanıt - Resim: 4

Katıldığı Aramızda Kalmasın programında estetikle ilgili sorulara yanıt veren Duman, "Tabii ki her şeyim doğal. 18 yaşında dudak dolgusu yaptırdım, onun dışında hiçbir estetiğim yok," dedi.

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