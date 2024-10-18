Miss Universe Türkiye güzeli Ayliz Duman'dan ''Estetikleri var'' eleştirilerine fotoğraflı yanıt
Miss Universe Türkiye 2024 güzellik yarışmasında birinci olan 20 yaşındaki Almanya doğumlu genç model Ayliz Duman "ama estetikleri var" diyenlere paylaştığı çocukluk fotoğraflarıyla yanıt verdi.
Türkiye’nin yeni güzellik kraliçesini beklerken Miss Universe Türkiye 2024 tacının sahibi Ayliz Duman oldu.
1 / 14
1.75 boyundaki genç güzel, sadece fiziksel özellikleriyle değil, aynı zamanda İngilizce ve Almanca konuşabilme yeteneğiyle de jürinin beğenisini topladı.
2 / 14
Ayliz Duman, 16 Kasım 2024'te Meksika'nın Mexico City kentinde düzenlenecek olan Miss Universe 2024 (Kainat Güzeli) yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.
3 / 14
Katıldığı Aramızda Kalmasın programında estetikle ilgili sorulara yanıt veren Duman, "Tabii ki her şeyim doğal. 18 yaşında dudak dolgusu yaptırdım, onun dışında hiçbir estetiğim yok," dedi.
4 / 14