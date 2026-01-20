Moda efsanesi Valentino hayatını kaybetti

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Valentino’nun vefatı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Valentino, stil ve zarafetin tartışmasız ustası ve İtalyan yüksek modasının ebedi sembolü. İtalya bir efsaneyi kaybetti ancak mirası nesiller boyu ilham kaynağı olmaya devam edecek. Her şey için teşekkürler” ifadelerini kullandı.