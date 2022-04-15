Motor üstünde soyundu! Aleyna Tilki'nin yeni klibi sosyal medyayı karıştırdı
Aleyna Tilki uzun süredir merakla beklenen yeni klibini yayınladı. Klip kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.
Aleyna Tilki'nin geçtiğimiz gün bir parçasını Instagram hesabından paylaştığı 'Take It Or Leave It' isimli şarkısının klibi bugün hayranlarıyla buluştu. 22 yaşındaki Tilki'nin klibi kısa sürede yüz binlerce defa izlendi.
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Aleyna Tilki'nin klibin tanıtımında motorun arkasında ilerlediği sırada eteğini çıkardığı ve iç çamaşırlarıyla kaldığı görüldü. Tilki'nin klipteki iddialı anları sosyal medyada gündem oldu.
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"GÜLŞEN'LE YARIŞIYOR"
Ekşi Sözlük ve Twitter'da Tilki'nin klibiyle ilgili çok sayıda yorum yapıldı. Bazıları Tilki'nin Gülşen'le yarıştığını ifade ederken, Petek Dinçöz'ün yıllar önceki 'Foolish Casanova' klibine de benzeten oldu.
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İşte sosyal medyadaki yorumlardan dikkat çekenler:
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