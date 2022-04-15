Motor üstünde soyundu! Aleyna Tilki'nin yeni klibi sosyal medyayı karıştırdı

"GÜLŞEN'LE YARIŞIYOR"

Ekşi Sözlük ve Twitter'da Tilki'nin klibiyle ilgili çok sayıda yorum yapıldı. Bazıları Tilki'nin Gülşen'le yarıştığını ifade ederken, Petek Dinçöz'ün yıllar önceki 'Foolish Casanova' klibine de benzeten oldu.