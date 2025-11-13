Muazzez Abacı'nın mal varlığı için ''yok artık'' dedirten iddia
78'inci yaş gününde hayatını kaybeden usta sanatçı Muazzez Abacı'nın mal varlığının değeri ağızları açık bıraktı.
Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Muazzez Abacı, hayatını kaybetti. 78 yaşındaki şarkıcı, doğum gününde vefat etti.
1 / 6
Muazzez Abacı'nın ölümünün ardından sanat kariyeri boyunca edindiği mal varlığı ve bu servetin mirasçısı merak konusu oldu.
2 / 6
MİLYAR DOLARLIK SERVET İDDİASI
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, sanatçının toplam servetinin 1,2 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor. Bu servetin önemli bir kısmını, İstanbul’un kıymetli semtlerindeki gayrimenkuller oluşturuyor.
3 / 6
GAYRİMENKULE YATIRIM YAPTI
İddiaya göre sanatçının Tuzla’da bir villa ile Kuzguncuk ve Şişli’de daireleri bulunuyor. Ayrıca bankada yüklü miktarda nakit birikimi ve bir otomobil ile bir cip modeli araç da yer alıyor.
4 / 6