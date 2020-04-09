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  3. 09 Nisan 2020 09:32

Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal'ın aşkı ortaya çıktı!

FOX TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor ekran macerasına zorunlu ara verdi. Fakat dizinin başarılı oyuncu kadrosu seyircinin yakın takibinde.

Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal'ın aşkı ortaya çıktı!

FOX TV'nin ilgiyle takip edilen Kore uyarlaması dizisi Mucize Doktor, senaryosu ve oyuncu kadrosu ile her hafta seyirciden tam not almayı başardı. Dizinin konusu kadar karakterleri de ilgiyle takip ediliyor. 

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Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal'ın aşkı ortaya çıktı!

Koronavirüs salgının ülkemizde de giderek artmasının ardından dizi setleri bir bir durdu. Mucize Doktor dizisi de salgın nedeniyle ekran macerasına zorunlu ara vermek zorunda kaldı.

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Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal'ın aşkı ortaya çıktı!

Dizi yaklaşık 3 haftadır ekranlarda yok ama dizinin başarılı oyuncu kadrosu seyircinin yakın tabikinde. Mucize Doktor dizisi ile hayran kitlesini ikiye katlayan dizinin Nazlı'sı Sinem Ünsal ise sosyal medyanın yakından takip ettiği isimlerin başında geliyor. 

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Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal'ın aşkı ortaya çıktı!

Oyunculuğu ve işi ile gündeme gelmeye özen gösteren, özel hayatını kameralardan uzak yaşayan hatta aşk sorularına cevap vermeyen Sinem Ünsal'ın sevgilisi ortaya çıktı. 

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