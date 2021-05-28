Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu'nun bikinili pozları beğeni topladı
Severek izlenen Muciz Doktor dizisi final yaptı. Dizinin güzel oyuncuları Hazal Türesan, Merve Bulut, Hayal Köseoğlu ve Sinem Ünsal ise finalin ardından birlikte tatile gitti. İşte Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu'nun tatil pozları...
FOX'ta yayınlanan 'Mucize Doktor', 27 Mayıs Perşembe akşamı final bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin güzel oyuncuları Hazal Türesan, Merve Bulut, Hayal Köseoğlu ve Sinem Ünsal, final bölümünün ardından hep birlikte tatile gitti.
Sevilen yapımda 'Açelya' karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor. Genç oyuncu, deniz ve güneşin keyfini çıkarıyor.
"YAŞASIN KUSURLAR"
Tatilden bikinili pozlarını 730 bin takipçili sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen 29 yaşındaki güzel, "Yaşasın kusurlar, yaşasın gamzeler, yaşasın kadın bedeni" notunu düştü.
"VARIŞ NOKTASINA ULAŞILDI"
Hayal Köseoğlu, Instagram'ın hikaye bölümünden yayınladığı bikinili fotoğrafına ise dalga emojisiyle birlikte "Varış noktasına ulaşıldı" mesajını yazdı.