Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez'in abisi de ünlü çıktı
Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı Ali Vefa karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Taner Ölmez'in kardeşi de kendisi gibi ünlü çıktı.
Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı Ali Vefa karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Taner Ölmez'in kardeşi de kendisi gibi ünlü çıktı.
FOX ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Mucize Doktor'da canlandırdığı Ali Vefa karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Taner Ölmez'in ağabeyinin de kendisi gibi ünlü olduğunu söylesek...
Yetenekli oyuncu Taner Ölmez'in ağabeyi Taylan Özgür Ölmez, sesiyle yürek titreten bir müzisyen...