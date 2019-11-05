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  3. 05 Kasım 2019 19:50

Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez'in abisi de ünlü çıktı

Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı Ali Vefa karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Taner Ölmez'in kardeşi de kendisi gibi ünlü çıktı.

Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez'in abisi de ünlü çıktı

Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı Ali Vefa karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Taner Ölmez'in kardeşi de kendisi gibi ünlü çıktı.

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Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez'in abisi de ünlü çıktı

FOX ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Mucize Doktor'da canlandırdığı Ali Vefa karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Taner Ölmez'in ağabeyinin de kendisi gibi ünlü olduğunu söylesek...

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Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez'in abisi de ünlü çıktı

Yetenekli oyuncu Taner Ölmez'in ağabeyi Taylan Özgür Ölmez, sesiyle yürek titreten bir müzisyen...

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Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez'in abisi de ünlü çıktı

Güçlü sesiyle kendine hayran bırakan Taylan Ölmez, kardeşi Taner Ölmez'den 7 yaş büyük.

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