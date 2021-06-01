'Mucize Doktor'un güzellerinin tatil keyfi dikkat çekti
Torba'daki bir otelde görüntülenen 'Mucize Doktor'un oyuncuları Sinem Ünsal, Hayal Köseoğlu, Hazal Türesan ve Merve Bulut, sohbet ederken görüntülendi.
Torba'daki bir otelde görüntülenen 'Mucize Doktor'un oyuncuları Sinem Ünsal, Hayal Köseoğlu, Hazal Türesan ve Merve Bulut, şezlongta sohbet etti. Havanın kapalı olmasından dolayı denize girmeyi tercih etmeyen güzellerin neşeli halleri dikkat çekti.
Geçtiğimiz yaz aldığı kilolar yüzünden sık sık gündeme gelen Hayal Köseoğlu, “Yaşasın kusurlar, yaşasın gamzeler, yaşasın kadın bedeni” notunu yazmıştı. Vücudunun kusurlarından çekinmediğini apaçık dile getiren Köseoğlu'nun havlusunu beline bağlamış olması dikkat çekti.
"YAŞASIN KUSURLAR"
Tatilden bikinili pozlarını 730 bin takipçili sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen 29 yaşındaki güzel, "Yaşasın kusurlar, yaşasın gamzeler, yaşasın kadın bedeni" notunu düşmüştü.
"VARIŞ NOKTASINA ULAŞILDI"
Hayal Köseoğlu, Instagram'ın hikaye bölümünden yayınladığı bikinili fotoğrafına ise dalga emojisiyle birlikte "Varış noktasına ulaşıldı" mesajını yazmıştı.