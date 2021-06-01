'Mucize Doktor'un güzellerinin tatil keyfi dikkat çekti

Torba'daki bir otelde görüntülenen 'Mucize Doktor'un oyuncuları Sinem Ünsal, Hayal Köseoğlu, Hazal Türesan ve Merve Bulut, şezlongta sohbet etti. Havanın kapalı olmasından dolayı denize girmeyi tercih etmeyen güzellerin neşeli halleri dikkat çekti.