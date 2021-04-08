Müge Anlı bile korktu! ''Cinsel organımı çekti'' dedi, stüdyo karıştı

Kaynanamı gelinim öldürdü: İşkenceyle suçlanan gelin Fadime Aslan Müge Anlı ile canlı yayına katılıp iddialara yanıt verdi. Psikolojisinin bozuk olduğunu söyleyen işkenceci gelin Fadime Aslan, kaynanasını kendi gelini Fidan Arslan'ın öldürdüğünü iddia etti. Olay günü kayınvalidesinin altına yaptığını belirten Fadime Arslan, onu yataktan kaldırıp salona getirmiş. Kıyafetlerini değiştirmek için yaşlı kadını gelinine bırakıp odasına gitmiş. Fadime Arslan'ın iddiası göre kaynanası ile yalnız başına kalan gelini onu bu sırada öldürdü.