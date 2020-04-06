Müge Anlı ile Tatlı Sert neden yayınlanmadı ?
Haftaiçi her gün ATV ekranında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın bugün özel bölüm olarak ekranlara geldi. Geçtiğimiz hafta seyircisiz olarak ekrana gelen Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayının neden olmadığı en çok araştırılan konu oldu.
Haftaiçi her gün ATV ekranında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın bugün özel bölüm olarak ekranlara geldi.
Geçtiğimiz hafta seyircisiz olarak ekrana gelen Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayının neden olmadığı en çok araştırılan konu oldu.
Corona virüsün Türkiye'de de görülmesi ve vaka sayılarının artış göstermesi nedeniyle pek çok dizi ve program ekran macerasına ara vermesi sonrası Müge Anlı, 3 Nisan Cuma günü ekrana gelen canlı yayında hafta başında ekibi ile birlikte ekranlarda olamayabileceklerinin sinyalini vermişti.