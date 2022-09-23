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  4. Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı: Git önce kendi çocuklarına analık yap

Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı: Git önce kendi çocuklarına analık yap

Müge Anlı'da 14 yaşındaki kızı alıkoyduğu iddia edilen Sibel Çetin isimli kadın canlı yayına bağlanınca olanlar oldu.

Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı: Git önce kendi çocuklarına analık yap - Resim: 1

36 gündür, 14 yaşlarındaki kızlarından haber alamayan aile Müge Anlı'ya başvurdu.

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Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı: Git önce kendi çocuklarına analık yap - Resim: 2

Sibel Çetin isimli kadının, alıkoyduğu iddia edilen 14 yaşındaki Sümeyye isimli kız bulundu.

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Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı: Git önce kendi çocuklarına analık yap - Resim: 3

Canlı yayına bağlanan Sibel Çetin, Müge Anlı'yı resmen çıldırttı. "Bu çocuğu kaçırdığınızın farkında mısınız?" diyen Müge Anlı, aldığı cevap karşısında açtı ağzını yumdu gözünü. 

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Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı: Git önce kendi çocuklarına analık yap - Resim: 4

"Ben kimseyi zorla alıkoymuyorum" diyen Sibel Çetin, Sümmeyye isimli çocuğun kendi isteğiyle yanında kaldığını söyledi.

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