Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı: Git önce kendi çocuklarına analık yap
Müge Anlı'da 14 yaşındaki kızı alıkoyduğu iddia edilen Sibel Çetin isimli kadın canlı yayına bağlanınca olanlar oldu.
36 gündür, 14 yaşlarındaki kızlarından haber alamayan aile Müge Anlı'ya başvurdu.
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Sibel Çetin isimli kadının, alıkoyduğu iddia edilen 14 yaşındaki Sümeyye isimli kız bulundu.
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Canlı yayına bağlanan Sibel Çetin, Müge Anlı'yı resmen çıldırttı. "Bu çocuğu kaçırdığınızın farkında mısınız?" diyen Müge Anlı, aldığı cevap karşısında açtı ağzını yumdu gözünü.
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"Ben kimseyi zorla alıkoymuyorum" diyen Sibel Çetin, Sümmeyye isimli çocuğun kendi isteğiyle yanında kaldığını söyledi.
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