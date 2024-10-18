Müge Anlı canlı yayında yine çılgına döndü: ''Zina sadece yatakta olmuyor''
ATV'nin gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e bundan 11 yıl önce evlendiği eşi tarafından terk edilen 50 yaşındaki Zeynep Hanım ile kendisini terk eden eşinin yüzleşmesi damgasını vururken, Müge Anlı çileden çıktı ve "Zina sadece yatakta olmuyor" diyerek isyan etti.
2013 yılında evlendiği 35 yaşındaki eşinin "İncir toplamaya gidiyorum" diyerek evden çıkıp bir daha dönmediğini anlatan 50 yaşındaki Zeynep Hanım Müge Anlı canlı yayınında eşi Yakup'la stüdyoda yüzleşti.
50 yaşındaki Zeynep Kaya Ünal Hanım, 2013 yılında evlendiği 35 yaşındaki eşinin "İncir toplamaya gidiyorum" diyerek evden çıkıp bir daha dönmediğini anlattı ve Müge Anlı'dan yardım istedi.
Evliyken ihanete uğradığını söyleyen Zeynep Hanım, psikolojisi bozulduğu için kendisini 3 yıl eve hapsettiğini anlattı.
İddiaların ardından Yakup telefonla yayına bağlandı. "Ben bir kadın için gitmedim. Beynimde tümör çıktı. Zeynep'i üzmek istemediğim için hiçbir şey söylemeden gittim. Tedavi için para bulmam gerekiyordu. Zeynep zaten avukata talimat vermiş ben de ondan boşanmak istiyorum ama Zeynep'i üzmek istemediğim için gittim" dedi.