Müge Anlı canlı yayında yine çılgına döndü: ''Zina sadece yatakta olmuyor''

İddiaların ardından Yakup telefonla yayına bağlandı. "Ben bir kadın için gitmedim. Beynimde tümör çıktı. Zeynep'i üzmek istemediğim için hiçbir şey söylemeden gittim. Tedavi için para bulmam gerekiyordu. Zeynep zaten avukata talimat vermiş ben de ondan boşanmak istiyorum ama Zeynep'i üzmek istemediğim için gittim" dedi.