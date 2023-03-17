Müge Anlı çileden çıktı: Sen gelip kocamızı mı mutlu edeceksin!
Müge Anlı, çocuklarını bırakıp evli olan adama kaçan kadının savunmaları karşısında çileden çıktı.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şoke eden anlar yaşandı. İlhan isimli adam 3 çocuğunu ve karısını bırakıp evli kadına kaçtı.
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Çiğdem isimli kadın kocası İlhan'ı yuvasına döndürmeye çalışırken, hamile olduğunu söyledi. İlhan kararını verdi ve ailesine geri döndü.
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4 çocuğunu bırakıp evli adamla kaçan Aslı isimli kadın kendini savundu. İlhan'ın karısıyla mutsuz olduğunu ve o yüzden kendisine geldiğini söyledi.
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Bu sözler karşısında Müge Anlı resmen çıldırdı. Anlı, "Her kocamızla mutsuz olduğumuzda sen gelip kocamızı mı mutlu edeceksin? Seni hiç ilgilendirmez" diyerek ateş püskürdü.
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