  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Müge Anlı çileden çıktı: Sen gelip kocamızı mı mutlu edeceksin!

Müge Anlı çileden çıktı: Sen gelip kocamızı mı mutlu edeceksin!

Müge Anlı, çocuklarını bırakıp evli olan adama kaçan kadının savunmaları karşısında çileden çıktı.

Müge Anlı çileden çıktı: Sen gelip kocamızı mı mutlu edeceksin! - Resim: 1

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şoke eden anlar yaşandı. İlhan isimli adam 3 çocuğunu ve karısını bırakıp evli kadına kaçtı.

1 / 7
Müge Anlı çileden çıktı: Sen gelip kocamızı mı mutlu edeceksin! - Resim: 2

Çiğdem isimli kadın kocası İlhan'ı yuvasına döndürmeye çalışırken, hamile olduğunu söyledi. İlhan kararını verdi ve ailesine geri döndü.

2 / 7
Müge Anlı çileden çıktı: Sen gelip kocamızı mı mutlu edeceksin! - Resim: 3

4 çocuğunu bırakıp evli adamla kaçan Aslı isimli kadın kendini savundu. İlhan'ın karısıyla mutsuz olduğunu ve o yüzden kendisine geldiğini söyledi. 

3 / 7
Müge Anlı çileden çıktı: Sen gelip kocamızı mı mutlu edeceksin! - Resim: 4

Bu sözler karşısında Müge Anlı resmen çıldırdı. Anlı, "Her kocamızla mutsuz olduğumuzda sen gelip kocamızı mı mutlu edeceksin? Seni hiç ilgilendirmez" diyerek ateş püskürdü.

4 / 7