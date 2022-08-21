Müge Anlı hayranlarına kötü haber! Yeni sezon öncesi beklenmedik gelişme
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucusu Müge Anlı'dan hayranları üzecek bir haber geldi.
Uzun yıllardır ATV ekranlarında "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını sunan gazeteci ve sunucu Müge Anlı, son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Gerek iş hayatı gerekse özel hayatıyla dikkat çeken Müge Anlı, canlı yayında evleneceğini duyurmuştu.
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Anlı, haaziran ayında İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünyaevine girmişti.
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Yakın zamanda yeni sezonuyla ekranlara dönecek olan Müge Anlı'dan kötü haber geldi.
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ATV'nin elinde bulunmayan imkanlardan dolayı Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programını durdurma kararı aldı. Normal şartlarda 29 Ağustos'ta start verilecek olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yaşanan aksaklıklardan dolayı erteleme kararı aldığı iddia edildi.
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