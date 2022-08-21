Müge Anlı hayranlarına kötü haber! Yeni sezon öncesi beklenmedik gelişme

ATV'nin elinde bulunmayan imkanlardan dolayı Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programını durdurma kararı aldı. Normal şartlarda 29 Ağustos'ta start verilecek olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yaşanan aksaklıklardan dolayı erteleme kararı aldığı iddia edildi.