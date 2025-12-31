Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Müge Anlı ile avukat Rahmi Özkan canlı yayında birbirine girdi
ATV ekranlarının ilgiyle izlenen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e bu sefer Müge Anlı ile avukat Rahmi Özkan arasındaki tartışma damgasını vurdu. İkili arasındaki gerilim Müge Anlı'nın geri adımıyla dinerken o anlar hem stüdyodaki hem de ekranları başındaki izleyiciyi hayretler içerisinde bıraktı.
ATV ekranlarında yayınlanan ve gündüz kuşağını korku kuşağına çeviren Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranırken bir başka erkekle kaçtığı ortaya çıkan Ceylan ile ilgili ayrıntılar tartışılırken yayında beklenmeyen anlar yaşandı.
Programa eşinin kayıp olduğu gerekçesiyle başvuran Arif G.'nin eşinin başka bir erkekle kaçtığı ortaya çıkmıştı.
Programda konu tartışılırken avukat Rahmi Özkan, Arif G.'ye intikam alması adına boşanma davasını 5 yıl boyunca uzatabileceğini söyledi.
Müge Anlı ise avukat Rahmi Özkan'ın Arif G.'ye verdiği bu öneriye karşı çıkarak, "Benim programımda böyle şeyler konuşmayın, bunlar çok çirkin" dedi. Avukat Rahmi Özkan ise kendisine tepki gösteren Müge Anlı'ya "Bunlar kanun" diyerek yanıt verdi ve ortam bir anda gerildi.