Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Müge Anlı ile avukat Rahmi Özkan canlı yayında birbirine girdi

Müge Anlı ise avukat Rahmi Özkan'ın Arif G.'ye verdiği bu öneriye karşı çıkarak, "Benim programımda böyle şeyler konuşmayın, bunlar çok çirkin" dedi. Avukat Rahmi Özkan ise kendisine tepki gösteren Müge Anlı'ya "Bunlar kanun" diyerek yanıt verdi ve ortam bir anda gerildi.