Müge Anlı 'Oğlumu çok özledim' dedi herkesi şaşkına çevirdi
ATV ekranlarının sevilen yüzü Müge Anlı, "Oğlumu çok özledim" sözleriyle sosyal medyayı salladı. .
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çözdüğü olaylarla milyonlarca insanın kalbini kazanan Müge Anlı, canlı yayında oğlunu özlediğini belirtti. Müge Anlı'nın sözleri üzerine Anlı hayranları Müge Anlı'nın kaç çocuğu var? Sorusuna cevap aramaya başladı. İşte Müge Anlı ve ailesi hakkında çok özel bilgiler...
19 Aralık 1973'te İstanbul'da doğan Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Ardından Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Hukuk bölümünde yüksek lisans yaptı.
Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Müge Anlı maçları izlemeye gidiyor, sevgisini sık sık dile getiriyor.