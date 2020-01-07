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  3. 07 Ocak 2020 12:10

Müge Anlı 'Oğlumu çok özledim' dedi herkesi şaşkına çevirdi

ATV ekranlarının sevilen yüzü Müge Anlı, "Oğlumu çok özledim" sözleriyle sosyal medyayı salladı. .

Müge Anlı 'Oğlumu çok özledim' dedi herkesi şaşkına çevirdi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çözdüğü olaylarla milyonlarca insanın kalbini kazanan Müge Anlı, canlı yayında oğlunu özlediğini belirtti. Müge Anlı'nın sözleri üzerine Anlı hayranları Müge Anlı'nın kaç çocuğu var? Sorusuna cevap aramaya başladı. İşte Müge Anlı ve ailesi hakkında çok özel bilgiler...

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Müge Anlı 'Oğlumu çok özledim' dedi herkesi şaşkına çevirdi

19 Aralık 1973'te İstanbul'da doğan Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Ardından Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Hukuk bölümünde yüksek lisans yaptı.

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Müge Anlı 'Oğlumu çok özledim' dedi herkesi şaşkına çevirdi

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Müge Anlı maçları izlemeye gidiyor, sevgisini sık sık dile getiriyor.

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Müge Anlı 'Oğlumu çok özledim' dedi herkesi şaşkına çevirdi

Anlı, kariyerine bir kanalda stajyer olarak başladı. Kamera arkası için televizyonculuğun en renkli ve en yaratıcı kısmı diyen Anlı, kısa sürede yönetmen yardımcısı oldu.

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