Müge Anlı paylaştı sosyal medyadan beğeni yağdı
Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Müge Anlı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Müge Anlı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Kısa süre önce açtığı hesapla 1 milyondan fazla takipçiye ulaşan Müge Anlı, son bölümün yayınlanmasının ardından hesabından yeni bir video yayınladı. Boş vaktinde üniversite sınavlarını çalıştığını ifade eden ünlü sunucu paylaştığı videoda, "Vize sınavlarını bitirmeme 3 ders kaldı. Çoğu gitti azı kaldı, 3. sınıf olacağım seneye." dedi.
Kısa sürede tebrik mesajları alan Müge Anlı'nın okuduğu okullar ve bölümler merak konusu oldu. İşte Müge Anlı'nın biyografisi ve eğitim hayatı...
MÜGE ANLI'NIN BİYOGRAFİSİ!
2008 yılından bu yana yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 46 yaşındadır. Sevilen gazeteci Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Lisansüstü eğitimini Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaparak tamamlamıştır.