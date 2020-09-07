Müge Anlı programı bu sefer izleyiciyi kahkahaya boğdu
Hafta içi her gün ekrana gelen Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayına sosyal medyada Müge Anlı taklitleriyle milyon takipçiye ulaşan Tansu Akif Dayan konuk oldu.
Hafta içi her gün ekrana gelen Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayına sosyal medyada Müge Anlı taklitleriyle milyon takipçiye ulaşan Tansu Akif Dayan konuk oldu.
Videolarıyla fenomen haline gelen genç adamın gönderileri 100 binlerce kez izleniyor ve paylaşılıyor. En çok beğenilen ise Müge Anlı'nın yayındaki konuğuna "Senin kocanın evi yok!" çıkışını taklit ettiği video oldu.
Tansu, "Sizin bu çıkışınızı ben de taklit ettim sonra sosyal medyada magazin sitelerinde her yerde videom paylaşıldı. Şuan tanınıyor olmayı sizin o çıkışınıza borçluyum." dedi. Anlı ise "Geçen sene ekibim sürekli senin videolarını gösteriyordu. Annem sürekli senin videolarını izliyor ve sana sarı renkte bir peruk hediye etmem gerektiğini söylüyor. Taklidimi yaptığın videolarda saçını bile benim saçıma benzetmişsin. Bu yüzden öncelikle buraya kadar geldiğin için ve bu kadar başarılı şekilde taklidimi yaptığın için sana bir peruk hediye ediyorum.
Bir de videolarında kıyafetlerini benzetmeye çalıştığını görüyorum bu yüzden sana kendi kıyafetlerimden birkaç tanesini veriyorum, videolarında kullanırsın. Bu kadar emek veriyorsun benim de bir payım olsun. Emek harcayan ve güldüren herkesi burada ağırlamak istiyorum. Akıllıca yapılan mizahı severim, hem bu kadar emek veriyorlar bizim de takdirlerimizi sunmamız gerek" diyerek Tansu'ya videoları ve stüdyoya geldiği için teşekkür etti. VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN