Müge Anlı şüphelenmişti: Mide bulandıran istismarda şoke eden itiraf!
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'te seyircileri şok eden Fatma Öz olayında kan donduran gerçekler yine gün yüzüne çıktı.
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'te seyircileri şok eden Fatma Öz olayında Bahri Maraşlı'dan şok eden itiraf geldi
Sivas'ta evli sevgilisi Bahri Maraşlı ile birlikte yaşayan iki çocuk annesi 45 yaşındaki Fatma Öz, 19 Nisan tarihinde kayıplara karışmıştı. Öz’den günlerce haber alamayan endişeli aile, kayıp başvurusunun ardından kızlarını bulmak için ATV’nin fenomen programı Müge Anlı’nın yolunu tutmuştu.
Müge Anlı’nın, iki çocuk annesi Fatma Öz’ün şüpheli kaybında işaret ettiği ve ısrarlı soruları karşısında çelişkili ifadelerde bulunan evli fırıncı Bahri Maraşlı’nın ikinci sevgilisi Yasemin Doğan, Cuma günü yayından sonra emniyete giderek cinayeti sevgilisinin işlediğini itiraf etti.
Yasemin Doğan'ın itirafı üzerine harekete geçen Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ve Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahri Maraşlı’yı gözaltına aldı.