Müge Anlı'da bir şok daha: Oğlum havlıyor...
Müge Anlı'da yaşanan bir olay yine izleyicileri hayrete düşürdü. Kayınvalide, gelininin büyü yaptığını iddia ederek "Oğlum havlıyor" ifadelerini kullandı.
atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çok ilginç anlar yaşandı. Müge Anlı, "3 kere izledim anlattıklarınızı, hiç aklıma yatmadı. Anladığım kadarıyla başınıza akıl alacak işler gelmemiş" diyerek durumun karışıklığını ifade etti. Yaşlı kadının "Oğlum havlıyor, karısını ısırıyor" sözleri ise resmen herkesi dumur etti.
Müge Anlı programda yeni bir konuyu ele aldı. Sabahattin ve Müzeyyen Er çiftinin gelinlerinin bir süre önce hamile olduğunu belirten Müge Anlı "Şu an 5 aylık olması gereken bebeğin akıbeti belli değil. Öldü mü, öldürüldü mü bilinmiyor?" dedi. Yaşlı çift, kendi oğullarının evladına dair çevresine "Melekler ve aksakallı dede tarafından götürüldü yaza getirilecek" dediğini iddia etti. Müge Anlı, babaanne ve dedenin torunlarının akıbetinden şüphe ettiğini belirtip olaya ilişkin detayları aktardı.
Engelli oğullarının 7 ve 11 yaşlarındaki 2 çocuğunun hayatlarından ve yeni doğmuş olması gereken torunlarının akıbetinden endişe eden yaşlı çift isyan etti.
Müzeyyen Hanım, "Oğlum İzmir Göztepe'de yaşıyor. Oğlum ve gelinim engelli. 2 çocukları var. İkisi de okula gitmiyor. Kapılar, pencereler kapalı. Bizi de sokmuyorlar eve. Evde psikolojisi bozuk bekar bir dayı var. 40 yaşlarında. Hiç işe gitmiyor. Annesiyle beraber benim oğlumun evinde kalıyorlar. Bir de benim gelinim hamileydi geçen sene. Torunumun şimdiye doğmuş olması lazım. Ama çocuk yok ortada." dedi. Bir torununun ortadan kaldırıldığından şüphelenen yaşlı kadın çelişkili yanıtlar aldığını söyledi.
Oğlunun kayınvalidesini işaret eden Müzeyyen Hanım, "Kadın kocası öleli 5-6 sene oldu. Onunla hala konuşuyor. Öbür dünyada şeytanın biri sana musallat olmuş, kocası şeklinde diyerek muhabbet ediyorlarmış. Sarıklarla geziyormuş. Cennetin efendisiymiş. Öyle diyor" ifadelerini kullandı.
Müzeyyen Er oğlunun geçirdiği rahatsızlık sonrası sıradışı davranışlarda bulunduğunu şu sözlerle ifade etti: