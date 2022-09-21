  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Müge Anlı'da şoke eden anlar: 40 yıllık karısını bırakıp, komşusuna aşk şiirleri yazdı

Müge Anlı'da şoke eden anlar: 40 yıllık karısını bırakıp, komşusuna aşk şiirleri yazdı

40 yıllık eşi Necati Bey'i aramak için Müge Anlı'ya çıkan Emine isimli kadın anlattıklarıyla herkesi şaşkına çevirdi.

Müge Anlı'da şoke eden anlar: 40 yıllık karısını bırakıp, komşusuna aşk şiirleri yazdı - Resim: 1

Emine Hanım, 40 yıllık kocasını bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. Kocasının yazdığı aşk şiirini 4 sokak ötedeki erkek komşusuna yazdığını iddia etti. Ağızlar açık kaldı.

1 / 7
Müge Anlı'da şoke eden anlar: 40 yıllık karısını bırakıp, komşusuna aşk şiirleri yazdı - Resim: 2

Müge Anlı, Necati Bey'in yakın arkadaşı İrfan Bey'e "Aşk şiirini kime yazmış?" diye sordu.

2 / 7
Müge Anlı'da şoke eden anlar: 40 yıllık karısını bırakıp, komşusuna aşk şiirleri yazdı - Resim: 3

Necati Bey'in şiirinde "4 sokak aşağıda oturuyorsun canım, ağzım dilim tutuldu konuşmuyor bedenim." sözleri dikkat çekti. Emine Hanım 4 sokak ötede oturan kişinin erkek komşusu İrfan Bey olduğunu söyledi.

3 / 7
Müge Anlı'da şoke eden anlar: 40 yıllık karısını bırakıp, komşusuna aşk şiirleri yazdı - Resim: 4

Emine Hanım'ın iddiası üzerine ağızlar açık kaldı. Müge Anlı defalarca kez sormasına rağmen aşk şiiri kime yazıldı sorusuna İrfan Bey "Bilmiyorum" diyerek yanıt verdi.

4 / 7