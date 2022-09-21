Müge Anlı'da şoke eden anlar: 40 yıllık karısını bırakıp, komşusuna aşk şiirleri yazdı
40 yıllık eşi Necati Bey'i aramak için Müge Anlı'ya çıkan Emine isimli kadın anlattıklarıyla herkesi şaşkına çevirdi.
Emine Hanım, 40 yıllık kocasını bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. Kocasının yazdığı aşk şiirini 4 sokak ötedeki erkek komşusuna yazdığını iddia etti. Ağızlar açık kaldı.
1 / 7
Müge Anlı, Necati Bey'in yakın arkadaşı İrfan Bey'e "Aşk şiirini kime yazmış?" diye sordu.
2 / 7
Necati Bey'in şiirinde "4 sokak aşağıda oturuyorsun canım, ağzım dilim tutuldu konuşmuyor bedenim." sözleri dikkat çekti. Emine Hanım 4 sokak ötede oturan kişinin erkek komşusu İrfan Bey olduğunu söyledi.
3 / 7
Emine Hanım'ın iddiası üzerine ağızlar açık kaldı. Müge Anlı defalarca kez sormasına rağmen aşk şiiri kime yazıldı sorusuna İrfan Bey "Bilmiyorum" diyerek yanıt verdi.
4 / 7